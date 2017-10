"Uomini e Donne", Mattia a sorpresa fa la sua scelta... è Vittoria!

Un finale inaspettato e sui generis per "Uomini e Donne", in quanto Mattia si è dichiarato fuori dallo studio. In puntata, dopo essersi abbracciati, ognuno prende il proprio posto: lei tra le corteggiatrici e lui sul trono. Tina e Gianni, però, sono sospettosi. Entrambi sono seguiti dalla stessa agenzia e secondo loro il tronista avrebbe anticipato la scelta per colpa di alcune indiscrezioni che lo accusavano di essere in combutta con Vittoria. Mattia sceglie di non replicare più per non rovinare il bel momento e lascia lo studio con Vittoria.