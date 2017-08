"Uomini e Donne", Mario mette la parola fine alla storia con Claudio

La coppia era ufficialmente scoppiata a marzo ma in occasione del compleanno di Claudio si erano fatti vedere pubblicamente insieme, riaccendendo la speranza dei fan. Il ritorno di fiamma è stato però spento in fretta dalla doccia gelata che ha investito l'ex tronista.



Dal suo passato è infatti spuntato un ex, che ha svelato come il ragazzo fosse ancora in contatto con lui durante la sua partecipazione a "Uomini e Donne". All'inizio Serpa aveva preso le distanze, evitando polemiche e dando il proprio appoggio a Claudio. Poi però qualcosa deve essere cambiato e l'ex corteggiatore ha scelto di voltare definitivamente pagina e di mettere una pietra sopra ai Clario.



Mario ha quindi smesso di seguire tutte le pagine social dedicate alla coppia perché "non desidero più vedere foto, video o altro che mi associ a quella persona che si è presa gioco dei miei sentimenti e con cui, ormai, non ho più nulla da condividere".