"Uomini e Donne", Marco sceglie Federica: "Ho perso la testa per lei"

Puntata decisiva per il tronista Marco , che ha scelto di uscire dallo studio di " Uomini e Donne " insieme a Federica . La ragazza era scesa per corteggiare Luca, ma ben presto ha cambiato obiettivo puntando sul 26enne milanese. Dopo le prime incomprensione, l'affinità tra i due è diventata sempre più forte e nell'ultimo appuntamento lui l'ha raggiunta a Torino: mano nella mano hanno passeggiato per la città, scambiandosi confidenze e tenerezze.

Alla corte del tronista erano rimaste Giorgia e Federica. Marco ha chiesto di far entrare per prima la ragazza torinese e dopo un lungo discorso ha confessato di avere "letteralmente perso la testa per lei". La risposta non si è fatta attendere e i due si sono baciati sotto una cascata di petali rossi.



Anche con Giorgia negli ultimi tempi non erano mancati atteggiamenti affettuosi, con tanto di baci travolgenti, ma putroppo non è lei la prescelta. La corteggiatrice rifiutata ha incassato il due di picche, condividendo poi su Instagram tutta la sua delusione con una perla di saggezza: "Tu in ogni caso mettici il cuore, che poi al resto ci pensa la vita".