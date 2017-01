"Twin Peaks", David Bowie avrebbe dovuto partecipare al revival

David Bowie era pronto a ritornare a "Twin Peaks". Nel prequel "Fuoco cammina con me" il Duca Bianco aveva vestito i bizzarri panni dell'agente Philip Jeffries. Sarebbe tornato nello stesso ruolo in un cameo del revival della serie di David Lynch, ora in lavorazione, ma la morte prematura gliel'ha impedito. A lanciare la notizia è stato l'attore Harry Goaz, l'agente Andry Brennan nella serie, nel corso di un'intervista.