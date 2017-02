"Trono di Spade", addio al gigante Neil Fingleton

Ne "Il Trono di Spade" vestiva i panni del gigante Mag the Mighty, ma Neil Fingleton era conosciuto anche per essere l'uomo più alto (due metri e 32 centimetri) del Regno Unito. L'attore, con un passato da sportivo nel mondo del basket, è morto a 36 anni per un infarto. "Non sono mai stato in imbarazzo per la mia altezza - diceva - in realtà mi piacciono le mie dimensioni, mi rendono unico e originale".