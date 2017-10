"The Big Bang Theory", Infinity porta a Lucca Comics il primo episodio della nuova stagione

Infinity sarà presente a "Lucca Comics & Games Heroes" con proiezioni e iniziative speciali, legate al tema dei supereroi e all'arrivo di serie tv in anteprima esclusiva. Il 4 novembre ci sarà l'attesissima proiezione del primo episodio dell'undicesima stagione di "The Big Bang Theory" . I nuovi episodi della sit-com americana hanno preso il via su CBS dal 25 settembre e saranno disponibili in anteprima italiana su Infinity a partire da gennaio 2018.

Infinity nella giornata del 3 novembre celebrerà il tema degli eroi, a cui è dedicata questa edizione del Lucca Comics and Games 2017. Metterà a disposizione una make up artist che trasformerà tutti coloro che lo desiderino, in uno dei supereroi che la piattaforma ha disponibile in catalogo: Superman, Batman, Arrow, Flash, Supergirl e molti altri ancora.



La piattaforma streaming presenterà al 2 al 5 novembre la nuova serie tv "Claws", basata sulla nail-art, che racconta le vicende di cinque estetiste della Florida e gli intrecci con la malavita locale. Lo shiow sarà disponibile in anteprima esclusiva su Infinity dal 1° novembre.