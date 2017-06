"Temptation Island", il docu-reality dei tradimenti al via dal 26 giugno

L' amore , con tutte le sue tentazioni , passioni e tradimenti , non va mai in vacanza. Soprattutto d'estate. Così ecco che dal 26 giugno in prima serata su Canale 5 torna " Temptation Island ". Nella quarta edizione del docu-reality condotto sempre da Filippo Bisciglia sei coppie (non sposate e senza figli in comune) si metteranno alla prova e cercheranno conferme sulla propria storia. Tra sole, mare e tanti single.

Sbarcate in Sardegna le coppie vivranno divise all’interno di un villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single. Nel corso delle tre settimane, i fidanzati e le fidanzate vivranno, sempre che ne siano davvero capaci, "virtualmente liberi" dai condizionamenti del loro legame sentimentale, nel tentativo di comprendere la reale profondità dei loro sentimenti e porsi delle domande sulla propria storia d’amore.

Per fidanzati e fidanzate ogni giornata trascorsa sull’isola offrirà un punto di vista diverso, per analizzare i propri comportamenti e quelli del partner durante il periodo di separazione. Complice la vicinanza del gruppo dei single, il clima rilassato e piacevole tra natura incontaminata, sport ed escursioni sull’isola, le giornate a Temptation Island saranno, per i protagonisti di questa edizione, l’occasione giusta per valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione. Ma come sempre sarà il Falò il momento più atteso e allo stesso tempo temuto dalle coppie. Il Falò rimane, infatti, lo snodo fondamentale per mettere davvero alla prova i propri sentimenti.

E’ solo qui che i protagonisti potranno effettivamente vedere stralci della vacanza del loro partner. Vedere la loro interazione con il resto del gruppo o la loro possibile malinconia, creando inevitabilmente riflessioni e reazioni che saranno la parte fondamentale dell’esperimento: sto con chi credevo di stare? Mi manca? Sono geloso/a? Non posso stare lontano da lui o lei? Tra crisi di gelosia, conferme del proprio amore e tanti dubbi, le sei coppie vivranno la loro storia a distanza per 21 giorni, al termine dei quali si ritroveranno davanti all’ultimo falò e dovranno così rispondere alla domanda di rito del programma: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.