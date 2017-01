"Scherzi a Parte", Nina Moric e... i suoi quattro capezzoli

13:52 - "Scherzi a Parte" ha messo nel sacco Nina Moric, rimediandole un appuntamento con uno spasimante molto particolare. Bello, galante e ricco, l'ereditiero Omar sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore della showgirl. Peccato, però, che abbia un 'difettuccio' ingombrante: un paio di seni sulla schiena. Per non metterlo in imbarazzo Nina gli rivela che anche lei ha un segreto estetico, quattro capezzoli invece che due.

Intrigata dalla situazione sopra le righe, la Moric durante la cena mette a nudo il suo décolleté per confrontarlo con quello di Omar. Un colpo di scena che il complice delle Iene non si aspettava di certo. A quel punto, però, non resta che andare avanti con lo scherzo e chiamare l'ultimo complice, che si presenta con un orecchio sulla testa. Nonostante la situazione surreale, Nina lo saluta con grande cordialità: "Siamo tutti messi nel posto sbagliato".

Una burla più sofferta è stata invece quella di Paolo Brosio. Il team delle Iene gli aveva infatti fatto credere di essere al telefono con Papa Francesco. Il sogno di una vita per il giornalista, cattolico fervente, e il ritorno alla realtà era stato molto difficile.



Superato il momento di sconforto, però, Brosio aveva deciso di firmare comunque la liberatoria per mandare in onda il video a patto di pubblicizzare il suo progetto benefico. "Devo dare atto alle Iene che hanno pubblicato una lettera di scuse - ha rivelato a Domenica Live - Davide Parenti mi ha promesso che darà visibilità al mio progetto Il Mattone del cuore sul loro sito, che ha milioni di contatti".