"Pequenos Gigantes", Belen e Stefano De Martino si incontrano in tv

Ciò che l'amore separa, Maria De Filippi riunisce. Rieccoli di nuovo insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in tv. Sull'account Instagram del nuovo programma di Canale 5 "Pequenos gigantes" è infatti comparso un video del backstage della trasmissione in cui si vede la coppia sorridere accanto a un bambino. Il clima sembra disteso e gioviale. E chissà che il lavoro non aiuti i due a riaccendere la passione...