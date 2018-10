"Miracle Tunes", arrivano le guerriere che lottano contro il male a suon di danza e canto

Lo show, che andrà in onda tutti i venerdì, sabato e domenica alle 21, narra le avventure delle Miracle Tunes: Julie (Giulia Sara Salemi), Emily (Emily Shaqiri) e Jasmine (Jasmine Roberta Molinaro), tre giovani guerriere che lottano contro il male e la negatività a suon di danza, musica e canto. Il Mondo della Musica, luogo di armonia e pace, è governato e protetto dalla Dea della Musica (Michelle Hunziker) custode della Crystal Melody box, lo scrigno che contiene i Gioielli della Musica, usati per creare melodie di felicità e garantire la serenità nel mondo degli umani. Un giorno il malvagio Demon (Angelo Pintus), Signore Delle Tenebre, ruba i Gioielli per trasformarli in Gioielli della Negatività con l’intenzione di diffonderli sulla terra e trascinare così il mondo nell’oscurità e nel silenzio. L’obiettivo delle Miracle Tunes sarà quello di riconquistare tutti i Gioielli della Musica e riportare la pace.



Ricca di musica, combattimenti, fantastiche trasformazioni, e caratterizzata da un mix di effetti speciali e animazione in CGI, "Miracle Tunes" è la prima serie in live action tratta da uno show giapponese ad essere realizzata interamente in Europa. “Sono convinto - ha detto il regista Roberto Cenci - che ci darà grandi soddisfazioni. Ringrazio tutti gli interpreti e i produttori per questa opportunità. Bambine, bambini avrete presto le vostre Idol". "Partecipare a questa serie - aggiunge Michelle Hunziker - è stata veramente una bellissima esperienza. Secondo me queste ragazze sono davvero brave: cantano, recitano e ballano molto bene. Diventeranno i miti di tutti i ragazzini".