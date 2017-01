"MasterChef 5", tra gaffe e autospoiler trionfa Erica Liverani

E' Erica Liverani la vincitrice della quinta edizione di " MasterChef Italia ". La 30enne ravennate ha avuto la meglio sulla favorita Alida Gotta , in una finale tutta al femminile, dopo l'eliminazione del terzo concorrente Lorenzo De Guio . Ultimo atto caratterizzato ancora dallo spoiler. Dopo la rivelazione del vincitore fatta l'anno scorso da " Striscia la Notizia ", anche quest'anno l'esito dello show è emerso prima della messa in onda della puntata.

S e nel 2015 era stata " Striscia la Notizia " a svelare il nome del vincitore di "MasterChef" (Stefano Callegaro), quest'anno Sky ha fatto tutto da sola. A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata, su alcuni decoder è comparsa l'intera finale e con essa il suo esito. Un errore commentato con ironia dai vertici dell'azienda: "Se non ce lo fanno gli altri alla fine lo spoiler ce lo siamo fatti da soli...", ha scritto su Twitter il vicepresidente e responsabile programmi di Sky Andrea Scrosati.

La vittoria se l'è aggiudicata Erica Liverani, fisioterapista e mamma single, che ha convinto i giudici Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo con un menu di pesce ispirato alla tradizione romagnola chiamato "Niente è facile ma nulla è impossibile", che comprendeva cocktail di scampi, capesante, vellutata di patate, risotto con sentore di limone, spigola e tortino al cioccolato. La Liverani è la seconda donna a vincere il talent culinario, dopo il trionfo di Tiziana Stefanelli, nella seconda edizione.



Intanto non si placa l'ira degli animalisti nei confronti dello chef Carlo Cracco, che nella puntata di "MasterChef" andata in onda il 14 gennaio aveva cucinato un piatto a base di carne di piccione. Dopo la denuncia alla Procura di Milano da parte del presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, Lorenzo Croce, è arrivato anche il sit-in di protesta davanti al ristorante del cuoco stellato in via Victor Hugo a Milano. La sera di mercoledì 2 marzo, una quindicina di attivisti vegani vestiti di nero ha manifestato davanti al locale per alcuni minuti: all'arrivo della polizia, chiamata da un dipendente del ristorante, si erano già dileguati.