"Madre mia", da Albano Carrisi ad Al Bano: la nascita di un mito italiano

Va in onda domenica 17 giugno, in prima serata su Retequattro, la seconda parte di "Madre mia", la docufiction-evento in cui Albano Carrisi ripercorre la propria vita e la carriera partendo dal rapporto con la madre Jolanda Ottino. In questa seconda parte si racconta la trasformazione di "Albano Carrisi" in, semplicemente, "Al Bano", un'icona della musica italiana nel mondo e personaggio amatissimo dall'Europa alla Russia, fino alle Americhe e all’Asia.