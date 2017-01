"MacGyver", la CBS sceglie Lucas Till per il reboot della serie cult

Il nuovo MacGyver è Lucas Till. Il 26enne attore, famoso per il ruolo di Havok nella saga Marvel di "X-Men", vestirà i panni che furono di Richard Dean Anderson nella serie cult degli Anni Ottanta. Secondo quanto scrive "Variety", per il reboot del telefilm in produzione, la CBS ha deciso di puntare sul giovane interprete lanciato dalla trasposizione cinematografica di "Hannah Montana". Per Till si tratta della prima esperienza sul piccolo schermo.