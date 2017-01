"MacGyver", l'avventura torna in tv: pronto il reboot della serie cult

E' stato sinonimo di avventura nella televisione degli anni 80 (senza contare le infinite repliche). Ora " MacGyver " si prepara a tornare. La Cbs ha infatti messo in cantiere il reboot del titolo cult che ha avuto come protagonista Richard Dean Anderson . A dirigere l'episodio pilota ci sarà James Wan , regista al cinema di " Saw " e " Fast & Furious 7 ".

La serie originale è andata in onda negli Stati Uniti per sette stagioni, dal 1985 al 1992, e da noi è stata una dei titoli passando dalla prima serata di Italia 1 alle fasce pomeridiane e del mattino per diversi anni.



In questo reboot il giovane MacGyver metterà tutta la propria capacità di risolvere situazioni al limite dell'impossibile per prevenire disastri. Il personaggio sarà in grado di scaldare i cuori dei giovanissimi come accaduto trent'anni fa? La stessa Cbs ci va con i piedi di piombo: per il momento si farà il pilot, poi tutto dipenderà dal successo di questo...