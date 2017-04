"Lady Oscar", in un videoclip ironico l'icona anni 80 rivive al maschile

Paolo Tuci ha ideato diversi videocilp impersonando i personaggi più conosciuti dei cartoni più famosi in Italia e coinvolgendo nei suoi progetti anche la “Regina delle Sigle” Cristina D'Avena . Ora ha pensato di omaggiare in chiave ironica il 35° anniversario dalla prima messa in onda di " Lady Oscar" , pubblicando sulla sua pagina Facebook un video tributo al cartone animato icona degli anni 80, che rivive al maschile con i protagonisti della storia invertiti di sesso.

Nella storia narrata dal videoclip di Paolo Tuci troviamo a palazzo una sarcastica Marie Antoinette che ironizza sulla dubbia sessualità di Oscar. Dalla culla esce un fiocco blu che diventa arcobaleno per celebrare la libertà delle diverse forme d'amore. Tra coreografie a palazzo, alcune riprese realizzate in Francia proprio all'interno dello Chateau de Versaille, e una carrellata sui personaggi, c’è spazio anche per il mash-up dell’iconico "Can Can", a cui probabilmente Riccardo Zara si ispirò durante la creazione del brano. Troviamo inoltre la citazione al minuetto di Offenbach, prologo dei falsetti finali maschili omaggio ai Cantori Evirati (detti Castrati), fenomeni di talento vocale di quel periodo storico.