"Il presidente": Vladimir Putin si racconta in prima persona su Rete 4

Appuntamento speciale con la storia contemporanea su Rete 4 . Lunedì 7 dicembre in seconda serata e in esclusiva va in onda il documentario " Il presidente ", nel quale per la prima volta Vladimir Vladimorich Putin si racconta in prima persona . Realizzato dal primo canale televisivo russo Rossiya1 , contiene interviste a testimoni e protagonisti di questi anni.

Il documentario è stato proiettato in anteprima a Roma, alla presenza dell'ambasciatore russo Sergei Razov, del presidente Mediaset Fedele Confalonieri e dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Presenti anche il direttore di Videonewsi Claudio Brachino, Carlo Gorla e Alessandro Banfi che hanno curato la versione italiana del film.



Il cuore del documentario è senza dubbio l'intervista a Putin, realizzata "ad hoc" in una sala del Cremlino. A questa si alternano ricostruzioni di fatti susseguitisi dal 1999, l'anno in cui diventa primo ministro, nominato dall'allora Presidente Eltsin, fino al 2015.



Fra gli intervistati spiccano, per presenza e importanza, il portavoce di Putin, Dimitri Peskov, il ministro degli Esteri Karpov, soprattutto Sergey Ivanov, che è stato compagno d'armi di Putin nel Kgb, amico personale e anche ministro della Difesa. Ma anche il presidente kazako Nursultan Nazarbaev e, in diversi lunghi tratti di intervista, persino il patriarca ortodosso di tutte le Russie Sua Santità Cirillo, al secolo Vladimir Michailovic Gundjaev.



Nel documentario Putin ricorda i momenti più drammatici della storia russa moderna: la guerra in Cecenia, la tragica morte dell'equipaggio del sottomarino "Kursk", l'attacco terroristico al teatro Dubrovka, che definisce ”il momento più difficile della mia storia politica” e la Crimea, conseguente alla crisi con l'Ucraina. Parla anche della Siria e del contrastato rapporto con i Paesi occidentali in questa fase.



"Comunque la si pensi, Putin resta un grande protagonista della scena internazionale e finirà nei nostri libri di storia - spiega Alessandro Banfi, che ha curato insieme a Carlo Gorla la versione italiana de "Il presidente" -. Questo documentario racconta in un modo mai visto in Italia chi è davvero il Presidente russo. E capire oggi chi è Vladimir Putin vuol dire capire dove va il mondo".