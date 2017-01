2 febbraio 2016 "Giochi Senza Frontiere" torna in tv? La Rete impazzisce, Ettore Andenna frena Lo storico conduttore ha lanciato un appello su Facebook per trovare una città italiana disposta a partecipare allo show, che solo così potrebbe tornare sul piccolo schermo 17 anni dopo

"Giochi Senza Frontiere" potrebbe tornare presto in tv e il Web giubila. Lo show cult, in onda in Italia dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999, rivivrà dal 9 al 21 maggio con il titolo "The Biggest Game Show in the World 2016" e lo storico conduttore del programma, Ettore Andenna, ha lanciato via Facebook un appello per trovare una città italiana disposta a partecipare, conditio sine qua non per rivedere lo show e il suo timoniere sul piccolo schermo.

"Udite, udite, udite. Se c'è qualche località italiana che è interessata a partecipare alla nuova Giochi senza frontiere mondiale, che si chiama The Biggest Game Show in the World 2016 e che si svolgerà tra il 9 ed il 21 maggio prossimi, è pregata di prendere contatto con me", aveva scritto pochi giorni fa Ettore Andenna, rivelando alcuni dei Paesi partecipanti e aggiungendo che il progetto sarà prodotto da una società francese per un totale di 13 puntate in onda in tutto il mondo.





UDITE,UDITE,UDITE!!! SE C'è QUALCHE LOCALITà ITALIANA CHE E' INTERESSATA A PARTECIPARE ALLA NUOVA "GIOCHI SENZA... Pubblicato da Ettore Andenna su Giovedì 21 gennaio 2016