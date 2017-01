29 gennaio 2015 "Downton Abbey" verso l'epilogo, la sesta stagione sarà l'ultima Il capitolo finale del dramma tv in costume andrà in onda nel Regno Unito a settembre. In Italia, Rete 4 ha trasmesso le prime quattro serie Tweet google 0 Invia ad un amico

15:21 - “Downton Abbey” è al capolinea. La popolare serie tv, ambientata nell'Inghilterra di inizio Novecento e trasmessa in Italia su Rete 4, chiuderà i battenti al termine della sesta stagione. Le riprese sono programmate per la primavera e l'estate di quest'anno, mentre la messa in onda è prevista a settembre. Secondo la stampa inglese, lo sceneggiatore Julian Fellowes starebbe già lavorando a una nuova serie.

L'autore britannico avrebbe in cantiere una serie dal titolo “The Gilded Age” (“L'età dorata”), ambientata nella New York di inizio Novecento, mentre il cast si starebbe dando da fare per trovarsi un nuovo lavoro. Gli attori starebbero cercando impiego soprattutto negli Stati Uniti, dove Downton Abbey ha raggiunto buona popolarità e diversi riconoscimenti, non ultimo il SAG Award come miglior serie tv drammatica conquistato pochi giorni fa.



Downton Abbey nasce nel 2010. Nel Regno Unito è trasmessa dalla ITV, che ora cerca un nuovo telefilm in grado di eguagliare il successo del dramma in costume ideato da Fellowes. Vincitore di ben 11 Emmy, la serie è stata trasmessa in Italia da Rete 4, che ha mandato in onda le prime quattro stagioni. Non è ancora noto, però, quando la quinta arriverà sul piccolo schermo nostrano.