"Donna Moderna Live", su La5 la rivista diventa un lifestyle show

Ogni giorno sarà la volta di una rubrica diversa: da "Help", in cui gli esperti rispondono alle curiosità delle lettrici, a "Tutorial", in cui i vari coach illustrano come realizzare un trucco, una ricetta, un look. All'arredamento è dedicata "CasaFacile", ispirata all'omonimo magazine Mondadori: un docu-reality che aiuta le donne a trovare le soluzioni per arredare e riordinare la casa. Spunti per modificare alcuni elementi della propria abitazione anche grazie all'appuntamento 'Prima&Dopo'.



Ogni giorno verrà sviluppato un tema partendo da una parola chiave: beauty, moda, wellness, food, casa e, tutte le settimane, il programma racconterà la trasformazione di una donna 'normale' in una 'Donna moderna da copertina' grazie ai suggerimenti di una redattrice di Donna Moderna. Mamme, mogli, amiche, single, donne in carriera si affidano alle mani esperte di stylist e fotografi per coronare il sogno di diventare 'modella per un giorno'.