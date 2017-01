"Concerto di Natale", grande musica e solidarietà su Canale 5

La musica del "Concerto di Natale" torna in tv dopo 10 anni. Silvia Toffanin presenta con Alvin la 23ma edizione dello show, tenutosi il 12 dicembre all'Auditorium Conciliazione di Roma e in onda, venerdì 18 dicembre, in prima serata, su Canale 5. Da Gigi D'Alessio ad Anastacia, passando per Alessandra Amoroso, sono 19 cantanti e 3 cori ad alternarsi sul palco per una serata all'insegna della magia delle feste e della solidarietà.