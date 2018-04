"Celebrity Masterchef", Anna Tatangelo vince la seconda edizione

Nella finalissima in tre atti (Mystery Box, Invention Test e menù degustazione) a cadere per primo è stato Davide Devenuto. L'attore ha avuto la peggio in un Invention Test orientato al recupero e al riciclo. Successivamente Orietta Berti e Anna Tatangelo si sono sfidate senza esclusione di colpi in un’ultima prova. Alla fine ha trionfato la cantante di Sora, autrice di un menu ambizioso.



Dopo la vittoria, la Tatangelo ha condiviso su Instagram una foto con i tre giudici Barbieri, Basianich e Canavacciuolo e un messaggio social: "Felice perché è uscita la mia vera personalità, la mia parte più spontanea e quella voglia di leggerezza che in genere tengo solo per chi mi conosce bene... Felice perché posso dedicare il premio vinto a due realtà a cui tengo molto: l’associazione 'Doppia Difesa' per la tutela delle donne che subiscono violenze, e l’ospedale pediatrico 'Bambin Gesù'. Felice perché mio figlio Andrea ora quando cucino per lui mi dice 'Mamma, ho capito perché hai vinto Masterchef' e stasera mi ha abbracciata, ed emozionato mi ha detto 'Mamma sono fiero di te'. Grazie ai miei compagni di viaggio, la mia famiglia , grazie a tutti voi per l'affetto immenso e grazie agli chef per avermi dato la possibilità di mettermi in gioco e imparare tantissimo! Questa sera si chiude un capitolo, una bellissima avventura e tra pochi giorni si parte con qualcosa di nuovo, un ritorno al mio primo, grande amore: la musica. Si, perché il 20 aprile uscirà il mio nuovo singolo, 'La Fortuna Sia Con Me'".