"C.S.I. - Scena del crimine" si chiude la serie cult su Italia 1

Si chiude la pluripremiata serie "C.S.I.-Scena del crimine" . Italia 1 propone lunedì 30 gennaio dalle ore 19.20 appuntamento speciale con una doppia prima visione tv dell'ultima stagione del cult che ha rivoluzionato il genere crime. Vanno in onda gli ultimi 2 episodi della XV stagione e in prime-time "Immortality", film tv che riunisce tutto il cast originale: William Petersen, Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle e Melinda Clarke .

A seguire, in seconda serata, Italia 1 manda in onda un omaggio, con l’episodio pilota andato in onda negli Usa per la prima volta il 6 ottobre 2000. Creata da Anthony E. Zuiker e prodotta da Jerry Bruckheimer, la serie poliziesca procedurale è stata nominata a 6 Golden Globe, ha vinto 6 Emmy e 4 People's Choice Awards.