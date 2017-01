"C'è posta per te", con Argentero e Cracco nuovo boom di ascolti

13:10 - Nuovo boom di ascolti per "C'è posta per te". Il programma del sabato sera di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha ottenuto il 23.37% di share pari a 5 milioni 402 mila telespettatori, con una puntata che ha visto tra i protagonisti Luca Argentero e Carlo Cracco. Per "C'è posta per te" è la quarta vittoria sul competitor di Raiuno, staccato di 6 punti nel periodo di sovrapposizione.

Nonostante i 26 opsiti vip schierati, infatti, lo speciale "Affari Tuoi" si è arrestato al 16.70% pari a 4 milioni 70 mila telespettatori. "C'è posta per te" si è così confermato l'appuntamento più scelto dai telespettatori in una serata dove era in programma anche il big match di serie A, Juventus-Milan.

