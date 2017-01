1 settembre 2015 "Avanti un altro", Paolo Bonolis pronto a tuffarsi nel Mini Mondo Il preserale di Canale 5 scalda i motori, nellʼattesa di partire il 14 settembre

Paolo Bonolis si prepara a tornare al timone della quinta stagione di "Avanti un altro", il preserale di Canale 5, in onda da lunedì 14 settembre. In studio, oltre all'inossidabile compagno di avventure Luca Laurenti, ritroveremo tutti gli strampalati personaggi del Mini Mondo: La Bonas, Lo Iettatore, L'Alieno, La Supplente, Il Bonus e tanti altri. Ma non mancheranno anche alcune interessanti new entry...

Nel promo di "Avanti un altro" il conduttore è in una centrale di Polizia per identificare i suoi compagni di viaggio, che anche quest'anno allieteranno le serate degli italiani. Nella nuova edizione tornerà poi l'adrenalinica e appassionante sfida finale, l'unico gioco dove per vincere bisogna dare la risposta sbagliata.

Nato da un'idea di Paolo Bonolis e Stefano Santucci, il format, tutto italiano, di “Avanti un altro!” piace molto anche all'estero. Il game show è stato esportato in Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile e Vietnam.



Il record per la vincita più alta raggiunta in queste quattro edizioni appartiene al signor Paolo D'Angelo che, il 25 gennaio nel 2013, si è aggiudicato ben 225.000 euro.