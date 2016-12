- La sua faraonica residenza è un appartamento a Cordigliano, minuscola frazione tra Montelaguardia e Ponte Pattoli, vicino Perugia. Il suo erede è un appuntato dei carabinieri. Durante i suoi soggiorni romani lo hanno visto girare in Opel nel quartiere della Magliana Nuova. Finta la decantata parentela con la famiglia reale giordana e con quella saudita. Si sta sgretolando pezzo dopo pezzo tutta l'aura di ricchezza e nobiltà che circondava Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi, lo Sceicco giordano che due giorni fa ha firmato un accordo preliminare per entrare nel capitale della Roma.

A dare l'annuncio dell'avvenuto accordo è stato lo stesso club calcistico. Lo Sceicco giordano si è impegnato a sborsare 50 milioni di euro per entrare nella Neep Roma Holding Spa, la società a cui fa capo il 78% dei giallorossi. Peccato che della somma promessa non sia stato versato ancora un centesimo.

La paura è che si ripeta il copione recitato dal presunto sceicco non più tardi di due anni fa, quando Adnan Adel al Shtewi si era fatto avanti per comprare la società Acqua Marcia. Era stato avvistato a Roma, alla guida di una modesta Opel, in zone non proprio eleganti come via della Magliana Nuova e la Borghesiana, oppure in bar di periferia. Aveva firmato un preliminare con Francesco Bellavista Caltagirone e poi era sparito: i 700 milioni pattuiti non vennero mai versati e saltò tutto.

Come rivela adesso "Umbria24.it", i suoi quarti di nobiltà stanno vacillando sotto la spinta di una normalità imbarazzante. Tanto che la Consob (l'organismo che vigila sulla trasparenza dei bilanci societari e delle operazioni di Borsa) ha aperto un fascicolo su di lui per capire chi stia davvero dietro la scalata alla Roma. Dopo un balzo del 18%, il titolo ieri è stato sospeso per eccesso di volatilità.