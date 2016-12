Roma: è accordo con lo sceicco

- Lae lo Sceiccohanno siglato un accordo preliminare per l'ingresso nella società che detiene la partecipazione di controllo di NEEP Roma Holding SpA e che a sua volta controlla il club giallorosso. E' quanto si legge in una nota del club giallorosso. Partita dunque la trattativa. Entro un mese lo sceicco potrebbe immettere nella società giallorossa qualcosa come

"L'efficacia di tale accordo è subordinata all'avveramento di determinate condizioni, secondo una tempistica ad oggi non prevedibile - ha precisato la nota apparsa sul sito del club - Tale potenziale ingresso risponde alla già annunciata strategia di espansione delle attività commerciali della controllata AS Roma SpA in nuovi mercati e con nuovi investitori, e potrebbe portare ad un aumento del capitale sociale di NEEP Roma Holding SpA e AS Roma SpA in misura maggiore a quanto determinato nei patti parasociali esistenti e nelle delibere assembleari già assunte e comunicate al mercato, con conseguente possibile rideterminazione delle partecipazioni tra gli attuali soci di NEEP Roma Holding SpA e modifica dei patti stessi".

IL TITOLO ROMA VOLA IN BORSA: +9.7%

Per arrivare alla fumata bianca, secondo quanto filtra dalle parti, potrebbe non mancare molto. Intanto però, il possibile riassetto societario con l'ingresso di capitali arabi non è passato inosservato a Piazza Affari: le azioni del club giallorosso, tra diverse sospensioni al rialzo, hanno chiuso con un +9,7% a quota 53 centesimi (passato di mano il 2,1% del capitale). James Pallotta sta insomma studiando il riassetto azionario e l'obiettivo e' quello di portare lo Sceicco in giallorosso entro fine marzo. Sul tavolo ci sarebbero due aumenti di capitale, ciascuno da 50 milioni circa, riservati al nuovo socio arabo.