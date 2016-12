Juve, c'è lo zampino di Moggi dietro l'ingaggio di Allegri?

17:01 - L'improvviso addio di Conte, l'ingaggio e la presentazione lampo di Massimiliano Allegri, la contestazione dei tifosi, il mercato che vira su altri obiettivi, le voci di un accordo tra Conte e il Milan saltato all'ultimo minuto: negli ultimi giorni alla Juventus è successo di tutto, ma dietro tutto questo apparente caos potrebbe celarsi la regia occulta di Luciano Moggi. In un editoriale scritto per il quotidiano Libero, l'ex direttore generale bianconero parla ancora come se fosse in carica e cerca di tranquillizzare i tifosi: "Allegri è la scelta giusta"

"Massimiliano Allegri è la scelta che andava fatta. Non è l'opzione migliore fra poche, ma la migliore possibile" sostiene Lucianone, che poi spiega la scelta fatta dalla società: "Con la squadra in ritiro, serviva una scelta rapida e Allegri è stata la miglior scelta, una scelta innanzitutto aziendalista" ha sottolineato Moggi.



L'ex dirigente ha parlato anche degli altri nomi che sembravano in lizza per la panchina bianconera, negando sostanzialmente che sia mai stato così: "Ma ve lo immaginate Roberto Mancini con un passato da interista, la rivale più detestata per altro, a guidare la Juve?" chiede retoricamente ai lettori. E poi su Spalletti: "Non è mai stato un'opzione, alla Juve nessuno ha mai pensato a lui come successore di Conte".



Luciano Moggi, condannato lo scorso dicembre a due anni e quattro mesi di reclusione per il coinvolgimento nello scandalo Calciopoli, sembra dunque ancora molto vicino all'ambiente Juve, sicuramente abbastanza da conoscere nei dettagli anche i movimenti di mercato del club campione d'Italia: "Vedrete che con i giocatori non ci sarà il minimo problema -rassicura i tifosi - Evra è già d'accordo con la Juve, parlerà con Allegri e ufficializzerà il trasferimento. Anche per Pirlo non ci saranno intoppi".



In chiusura ancora complimenti per Allegri e forse una piccola frecciata all'ex tecnico Conte: "Allegri non è solo un ottimo tecnico, è un uomo solido, educato, una personalità forte che però non nevrotizza l'ambiente, un allenatore che non si intromette nelle scelte della società"