Zayn ora fa tutto da solo: "Mind of Mine" è un esordio con il calore dell'R&B

Per confezionare questo suo primo lavoro solista, Malik si è avvalso della collaborazione di James "Malay" Ho (Frank Ocean) che l'ha definito un "genio assoluto, un artista tutto da scoprire, una stella luminosa, dal cuore sincero". Il risultato è un album che fa pensare al percorso intrapreso da Justin Timberlake una volta lasciati gli 'N Sync. Arrangiamenti curati al dettaglio, ritmi sincopati e atmosfere calde con melodie avvolgenti e con una sensualità di fondo (basta vedere il video di "PiLlOwT4lK" per rendersi conto) che portano lontano anni luce dal mondo luccicante e innocente degli One Direction.



Nel brano "INTERMISSION: fLoWer" ci sono contaminazioni in urdu (lingua parlata in Pakistan, il paese di origine del padre di Zayn): una delicata canzone d'amore in cui il produttore Maly accompagna alla chitarra la voce del ventitreenne artista inglese. Un cambio di direzione che è sicuramente una grande sfida, ma Zayn sembra avere il talento per poterla vincere.