Zayn Malik: "Un alieno mi ha detto di lasciare gli One Direction"

Zayn Malik è pronto a giurarlo. E i fan a crederci. Il cantante racconta alla rivista " Glamour " il suo particolare rapporto con gli extra-terrestri . Aggiunge anche che furono proprio loro a consigliargli una carriera da solista. "Ho lasciato gli One Direction perché me lo ha detto un alieno in sogno", confessa l'ex membro della boy band anglo-irlandese. La pop star svela che anche altre volte gli alieni gli avevano mandato messaggi e comunicati.

Era il 25 marzo del 2015 quando Malik fece un comunicato su Facebook annunciando di aver deciso in via definitiva di aver abbandonato gli One Direction. Dopo 10 mesi Zayn annunciò l'uscita del suo primo singolo come cantante solista, intitolato "Pillowtalk". Il 25 marzo di quest'anno invece ha pubblicato il suo primo album, dal titolo "Mind of Mine", contenente ben quattordici canzoni. A sostenerlo, gira ora lui, sono sempre stati gli alieni.