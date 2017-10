Woody Allen, il figlio Moses scagiona il padre e accusa: "Mia Farrow ci ha plagiato"

Alcuni passaggi del libro "Start to Finish: Woody Allen and the Art of Moviemaking" sono stati anticipati dal New York Times. Il 36enne Moses Farrow dice: "Ora che non vivo più nel terrore delle sue reazioni, posso dire come lei ci ha fatto il lavaggio del cervello. È ovvio che Woody non ha molestato Dylan. Lei gli voleva bene e non vedeva l'ora di vederlo. Non si è mai nascosta da lui finché nostra madre non gli ha creato intorno un'atmosfera di paura e di odio".



La replica della Farrow non si è fatta attendere: "Spezza il cuore ed è sconcertante che Moses dica questo magari per compiacere Woody. Tutti noi lo amiamo e sentiamo la sua mancanza. Moses ha tagliato ogni rapporto con la sua famiglia, compresa la sua ex moglie che attendeva un bambino quando lui se ne è andato".



Le indagini sulle accuse avanzate da Dylan Farrow nei confronti di Allen sono partite nel 1992, quando per la prima volta la ragazza disse di essere stata abusata sessualmente dal padre, ma hanno rivelato alcune contraddizioni da parte della ragazza. Nonostante questo un giudice di Manhattan aveva dato comunque ragione a Mia Farrow, concedendole la custodia dei figli e definendo il regista "egocentrico, inaffidabile e insensibile".