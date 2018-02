Weinstein, gli studios del produttore verso la bancarotta

Il Cda della Weinstein Co. starebbe per dichiarare la bancarotta. Lo riporta il Los Angeles Times, spiegando che la decisione è arrivata dopo che il consiglio non è riuscito ad accordarsi per la vendita dello Studio, travolto dalla vicenda molestie sessuali del suo fondatore, Harvey Weinstein. L'offerta degli investitori, che si erano impegnati a raccogliere 40 milioni di dollari per risarcire le vittime, ammontava a circa 500 milioni.