U2 a Torino: Bono si concede alla folla

Un abbraccio caloroso e colorato quello dei fan al frontman della storica band irlandese, che nei due concerti torinesi dovrebbe rispettare la scaletta proposta nelle tappe nordamericane del tour. Gli U2 dovrebbero suonare tra i 20 e i 25 brani, aprendo lo show con The Miracle, singolo tratto dall'ultimo album "Songs of Innocence".



Anche ai fan italiani è stata data la possibilità di scegliere una canzone che Bono e soci eseguiranno sul palco, tramite l'hashtag #U2Request lanciato su Twitter.



I biglietti per i due concerti in Italia degli U2 si sono volatilizzati in 15 minuti, nonostante il prezzo tutt'altro che a buon mercato.



La visita di Bono Vox, che alloggia a Pinerolo, ma si sta concedendo anche blindate escursioni in città, non si esaurirà con i due show di Torino: domenica 6 settembre, il leader degli U2 è atteso a Expo.