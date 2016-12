Tom Holland è il nuovo Spider-Man

11:59 - Sarà il 19enne Tom Holland ad impersonare Spider-Man nel prossimo film targato Marvel e Sony. Una carriera in rapida ascesa per il giovane attore britannico, che sarà protagonista anche del nuovo film di Ron Howard "In the Heart of the Sea", al fianco di Chris Hemsworth. Soddisfatto il presidente della Sony Pictures, Tom Rothman: "Abbiamo visto giovani attori fantastici, ma il provino di Tom è stato speciale. E' stato un inizio scoppiettante".

I Marvel Studios e la Sony Pictures hanno inoltre confermato che il film uscirà nei cinema americani il 28 luglio 2017 e sarà diretto da Jon Watts. "Ho lavorato con registi emergenti che sono diventate poi delle star e credo che Jon sia uno di questi talenti" ha commentato Rothman.



Intanto su Instagram il novello Peter Parker si sta già esercitando in capriole e acrobazie, per essere pronto ad indossare il costume di Spider-Man. Per ora salta solo dal muretto di casa, ma sul grande schermo lo vedremo sfrecciare tra i grattacieli di New York.