Arriva in radio e in tutti gli store digitali e piattaforme streaming " Potremmo ritornare ", il nuovo singolo di Tiziano Ferro che anticipa l'album " Il mestiere della vita ", in uscita il 2 dicembre. La canzone sarà disponibile anche in edizione limitata in vinile 45 giri su Amazon.com. Si tratta di una ballad accompagnata da un primissimo video, un "backstage on the beach", che anticipa l'uscita della clip ufficiale.

"In un mondo abituato al volume alto e che non ha più tempo per ascoltare nessuno ho risposto così, a voce bassa - ha spiegata il cantante -. Con una canzone che parla di quelli che a un certo punto hanno bisogno di tirare le somme. Esamino esanime il paesaggio. Tutto prende forma, al principio di un nuovo capitolo. Chi va e chi 'potrebbe ritornare'".

Questa la tracklist dell'album: Epic, 'Solo' è solo una parola, Il mestiere della vita, Valore assoluto, Il Conforto con Carmen Consoli, Lento/Veloce, Troppo bene (per stare male), My steelo feat.Tormento, Potremmo ritornare, Ora Perdona, Casa è vuota, La tua vita intera, Quasi quasi.



"Il mestiere della vita" esce a due anni dalla pubblicazione di "TZN-The Best of Tiziano Ferro", il disco più venduto degli ultimi tre anni. Dall'11 giugno poi Tiziano Ferro sarà in tour con un nuovo spettacolo che farà tappa negli stadi più importanti della penisola.



LE DATE DEL TOUR 2017



11 giugno LIGNANO (UD) Stadio Teghil

16 giugno MILANO Stadio San Siro

21 giugno TORINO Stadio Olimpico

24 giugno BOLOGNA Stadio Dall’Ara

28 giugno ROMA Stadio Olimpico

5 luglio BARI Arena della Vittoria

8 luglio MESSINA Stadio San Filippo

12 luglio SALERNO Stadio Arechi

15 luglio FIRENZE Stadio Franchi