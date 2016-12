24 dicembre 2014 Tim Burton e Helena Bonham Carter si sono separati dopo 13 anni di fidanzamento Il regista e l'attrice non hanno mai vissuto assieme e non si sono sposati Tweet google 0 Invia ad un amico

09:44 - Il regista Tim Burton e la sua musa e attrice Helena Bonham Carter si sono separati dopo 13 anni. Non si sono mai sposati, non hanno mai coabitato: dimoravano in case adiacenti, un accordo che, hanno sempre detto, funzionava a meraviglia per la vita di coppia. I due si erano incontrati nel 2001 sul set de "Il Pianeta delle Scimmie".

Tim Burton e Helena Bonham Carter hanno due figli, un maschio di undici e una bambina di sette: "Continueranno ad essere amici e a gestire in comune l'educazione dei figli", ha detto il portavoce a People.