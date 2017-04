The Kolors, nuovo brano dal sound internazionale

Per il nuovo brano si sono avvalsi della collaborazione di Gucci Mane, superstar del rap made in Usa, e Daddy’s Groove, duo di producer di fama mondiale. Il video di "What Happened Last Night", invece, i The Kolors l'hanno girato a Tokyo. Insomma la band torna con sonorità fresche e soprattutto internazionali. Il brano è in radio dal 21 aprile e disponibile su tutte le piattaforme digitali.