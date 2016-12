17 agosto 2015 Teen Choice Awards 2015, trionfano "Fast and Furious 7" e gli One Direction La band, assente allʼevento di Los Angeles, ha vinto otto premi, mentre la pellicola con Vin Diesel è stata premiata come miglior film

Gli One Direction sbancano i Teen Choice Awards 2015. La boyband britannica si aggiudica otto premi, compreso quello per miglior gruppo. Gli 1D non erano presenti allo USC Galen Center di Los Angeles, dove si è svolta la premiazione, perché impegnati in tour. Premiato come miglior film "Fast and Furious 7" e riconoscimento anche per il defunto Paul Walker, eletto miglior attore. Premiata anche la colonna sonora del film.

"Non posso sopportare di essere qui a ritirare questo premio senza parlare di qualcuno che è davvero molto importante per noi – ha esordito Vin Diesel - Una delle benedizioni più grandi nelle nostre vite è l'aver avuto l'opportunità di chiamare Pablo nostro fratello. Paul Walker è qui con noi con lo spirito", ha detto l'attore rivolgendosi poi alla figlia di Walker, Meadow, seduta tra il pubblico, proprio alle spalle di Diesel.



Tra i film, Hunger Games: il Canto della Rivolta – Parte 1 è stato votato come miglior film di fantascienza. Riconoscimenti anche ai due protagonisti Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. La commedia più votata è stata invece Pitch Perfect 2, film musicale che porta a casa quattro premi.



Per quanto riguarda i riconoscimenti dedicati alla musica, oltre al trionfo degli One Direction, da sottolineare i tre premi a testa per Ed Sheeran e Taylor Swift, e i due premi a Carrie Underwood. Se Sheeran è stato votato miglior artista maschile, la Swift manca lo scettro di regina femminile, surclassata da Demi Lovato.



Sul palco anche Britney Spears, eletta Icona di stile.



I Teen Choice Awards, giunti alla 17ma edizione, sono premi assegnati dagli adolescenti attraverso il voto online, un evento molto popolare tra il pubblico più giovane e ritenuto strategico per tanti artisti che a quel pubblico si rivolgono. Quest'anno l'evento losangelino, tramesso come sempre, anche in tv, è stato condotto da Josh Peck, Gina Rodriguez e Ludacris.

FILM - I VINCITORI Choice Movie: Action/Adventure - "Fast and Furious 7” Choice Movie Actor: Action/Adventure - Paul Walker ("Fast and Furious 7”) Choice Movie Actress: Action/Adventure - Shailene Woodley ("Insurgent”) Choice Movie: Sci-Fi/Fantasy - "The Hunger Games: Mockingjay – Part 1” Choice Movie Actor: Sci-Fi/Fantasy - Josh Hutcherson ("The Hunger Games: Mockingjay – Part 1”) Choice Movie Actress: Sci-Fi/Fantasy - Jennifer Lawrence (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1") Choice Movie: Drama - "If I Stay” Choice Movie Actor: Drama - Scott Eastwood ("The Longest Ride”) Choice Movie Actress: Drama - Chloë Grace Moretz ("f I Stay”) Choice Movie: Comedy - "Pitch Perfect 2” Choice Movie Actor: Comedy - Skylar Astin ("Pitch Perfect 2”) Choice Movie Actress: Comedy - Anna Kendrick ("Pitch Perfect 2”) Choice Movie Villain - Bella Thorne ("The Duff”) Choice Movie Scene Stealer - Chris Evans ("Avengers: Age of Ultron”) Choice Movie Breakout Star - Cara Delevingne ("Paper Towns”) Choice Movie Chemistry - Anna Kendrick & Brittany Snow ("Pitch Perfect 2”) Choice Movie Liplock - Shailene Woodley & Theo James ("Insurgent”) Choice Movie Hissy Fit - Anna Kendrick ("Pitch Perfect 2”) Choice Summer Movie - "Paper Towns” Choice Summer Movie Star: Male - Channing Tatum ("Magic Mike XXL”) Choice Summer Movie Star: Female - Cara Delevingne ("Paper Towns")

MUSICA - I VINCITORI Choice Male Artist - Ed Sheeran Choice Female Artist - Demi Lovato Choice Music Group: Male - One Direction Choice Music Group: Female - Fifth Harmony Choice R&B/Hip-Hop Artist - Nicki Minaj Choice Country Artist - Carrie Underwood Choice Song: Female Artist - Ariana Grande "One Last Time” Choice Song: Male Artist - Ed Sheeran "Thinking Out Loud” Choice Song: Group - One Direction "Steal My Girl” Choice International Artist - NEW Super Junior Choice Country Song - Carrie Underwood "Little Toy Guns” Choice R&B/Hip-Hop Song - Wiz Khalifa featuring Charlie Puth "See You Again” Choice Rock Song - Hozier "Take Me To Church” Choice Love Song - One Direction "Night Changes” Choice Break-Up Song - Taylor Swift featuring Kendrick Lamar "Bad Blood” Choice Party Song - One Direction "No Control” Choice Music Breakout Artist - Little Mix Choice Music: Next Big Thing - Bea Miller Choice Music: Collaboration - Taylor Swift featuring Kendrick Lamar "Bad Blood” Choice Song from a Movie or TV Show - Wiz Khalifa featuring Charlie Puth "See You Again” ("Fast and Furious 7”) Choice Summer Song - Fifth Harmony featuring Kid Ink "Worth It” Choice Summer Music Star: Female - Taylor Swift Choice Summer Music Star: Male - Ed Sheeran Choice Summer Music Star: Group - One Direction Choice Summer Tour - One Direction "On the Road Again Tour"