Taylor Swift vince la causa per molestie sessuali

Secondo Martinez, l'ex dj non è infatti riuscito a dimostrare che la cantante fosse direttamente responsabile del suo licenziamento. Restano da chiarire le posizioni della madre della cantante, Andrea, e di Frank Bell, anch'essi citati in giudizio da Mueller. I due per il momento restano ancora coinvolti nel procedimento, avendo il giudice deliberato solo a favore delle Swift e non degli altri soggetti coinvolti.



La causa per risarcimento presentata da Mueller è stata l'origine del processo che ha visto poi lo stesso ex speaker radiofonico sul banco degli imputati per molestie sessuali. Fu la stessa Taylor Swift a decidere di reagire alla citazione, portando l'allora dj davanti al giudice per averle afferrato il sedere ed essere rimasto attaccato con la mano alla natica nuda.