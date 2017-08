Taylor Swift contro il dj che le ha palpato il sedere: "Attaccato con la sua mano alla mia natica..."

I fatti risalgono al 2013, quando durante un incontro con i fan, a Denver, David Mueller, dj di una radio locale, le avrebbe palpeggiato il sedere. Adesso lei, Taylor Swift siede in tribunale per rilasciare la sua testimonianza contro quella di lui, in un processo , che si è aperto il 7 agosto e che lo vede imputato per molestie sessuali: "Mi è rimasto attaccato alla mia natica nuda, mentre io cercavo di allontanarlo...", ha detto la cantante.