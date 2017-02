Take That, Robbie Williams in trattativa per la reunion

Reunion in vista per i Take That , che potrebbero presto ritrovarsi fianco a fianco sul palco insieme all'ex membro Robbie Williams . A quanto riporta il "Sun", infatti, il leader del gruppo Gary Barlow sta organizzando la rimpatriata in occasione della serata finale del suo show tv "Let It Shine". La boy band degli Anni Novanta, però, non sarà al completo: all'appello mancherà infatti Jason Orange, che ha lasciato il gruppo nel 2014.

I tre superstiti del gruppo Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen festeggeranno così insieme a Robbie Williams i 25 anni della band. "Gary vuole finire Let It Shine con il botto e pensa che la reunion dei Take That sia la maniera perfetta per farlo", ha fatto sapere una fonte, "Robbie sembra davvero entusiasta del progetto, quindi le cose sembrano andare bene".



Nessun invito invece per Jason Orange, che ha lasciato la band ne 2014. "Gary sente che non ci siano chances per convincerlo, quindi non vuole fare sforzi inutili. Jason in questo momento semplicemente non è interessato, ha la sua vita fuori dai Take That", ha continuato l'insider, "Con lui fuori dai giochi, Gary sta incanalando le sue energie per essere sicuro che la reunion a quattro sia un grande successo e faccia il pieno di ascolti".



Gary, Howard e Mark lo scorso 9 luglio erano stati headliner del concerto che si era tenuto ad Hyde Park e proprio in quell'occasione il frontman aveva dichiarato la voglia di tornare a cantare con Williams: "In occasione del venticinquesimo anniversario potremmo fare un tour insieme a Robbie".