Takagi & Ketra, "L'esercito del selfie" pronto a conquistare l'estate 2017

"Una formula per il tormentone non esiste, noi cerchiamo una semplicità quasi matematica da sequenza di Fibonacci - spiega Takagi all'Ansa, al secolo Alessandro Merli, un passato nei Gemelli DiVersi - Sicuramente è fondamentale stare bene in studio con artisti e autori: il nostro lavoro è sempre corale". Per Fabio Clemente alias Ketra, già membro dei BoomDaBash, serve anche un appetito musicale vorace: "Questa è l'era dell'assemblaggio: bisogna comporre un pezzo con uno spirito da playlist".

Un approccio da pop art, dice Takagi, in cui sensazioni e giri disparati, come la musica leggera degli Anni 60 evocata ne "L'esercito del selfie" dal 10 luglio in radio, vengono duplicati e reinventati: "Volevamo creare un cortocircuito temporale con un suono che in realtà tutti hanno dentro, perché fa parte di un repertorio culturale condiviso: in un periodo di sovraffollamento di canzoni latine, alcune magari prodotte da noi stessi, ci e' sembrata quasi una missione".

Scritto con un altro aspirante re dell'estate come Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ("L'ha finito in appena 25 minuti, il tempo di cominciare a registrare", ricorda Ketra), il pezzo dal gusto satirico non parla solo dei giovani, come quell'esercito del surf di Catherine Spaak riecheggiato nel titolo: "Il selfie non è più una pratica solo da ragazzini: raccontiamo di come si è persa la capacità di godere del momento".