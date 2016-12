"Irrational Man", ecco il trailer del thriller filosofico di Woody Allen

"Da quando sono piccolo, sono stato attirato, non so per quale ragione, da ciò che si chiamano generalmente le grandi questioni esistenziali – ha detto Woody Allen - Durante il mio percorso professionale ho fatto film che fanno ridere, che sono commedie ma anche opere più serie, oggetto di conflitti tra i miei personaggi".



"Irrational Man" è la storia di un delitto e di un castigo in salsa filosofica con protagonista Abe Lucas (Joachin Phoenix), un professore di filosofia ormai privo di qualsiasi interesse per la vita, che si trasferisce nell'Università di una cittadina. Qui, grazie anche alla fama di seduttore, incontra la collega Rita Richards (Parker Posey) che cerca di attrarlo a sé per mettersi alle spalle un matrimonio fallito. L'insegnante nichilista si imbatterà anche in Jill Pollard (Emma Stone), la studentessa più brillante del suo corso, con la quale inizierà un rapporto in principio d'amicizia. Nessuna delle due storie decolla perché Abe è ormai anestetizzato. Poi per caso arriva un incontro che gli cambia la vita. Abe ascolterà la disperata lamentela di una madre che si è vista togliere la tutela di un figlio da parte di un giudice insensibile a qualsiasi esigenza umanitaria. In quel preciso momento, il professore sente di poter fare qualcosa per quella donna e, con questo, di poter ridare un senso alla propria vita.