Festival Cannes 2015: applausi per il thriller ricco di ironia di Woody Allen

18:20 - Sentiti applausi alla proiezione stampa di "Irrational Man", il nuovo film di Woody Allen presentato fuori concorso al 68.mo Festival di Cannes. Una storia tra filosofia, amore e thriller con protagonisti Joaquin Phoenix ed Emma Stone. Di scena un professore di filosofia pieno di dubbi e nichilismo, diviso tra due donne e preso da una incapacità di vivere. Una depressione che lo porterà a compiere un atto estremo liberatorio: il delitto.

"Durante il mio percorso professionale - ha continuato - ho fatto film che fanno ridere, che sono commedie ma anche opere più serie, oggetto di conflitti tra i miei personaggi". Come accade in "Irrational Man". La storia è quella di un delitto e di un castigo in salsa filosofica con protagonista Abe Lucas (Phoenix), professore di filosofia, ammantato da un inesorabile nichilismo che, nonostante spieghi ai suoi studenti Kant, Kierkegaard e l'etica in tutti i suoi aspetti, non sa cosa davvero sia giusto. E questo nonostante sia oggetto di interesse da parte di due donne come Rita Richards (Parker Posey), professoressa in cerca di un uomo che la salvi dal suo matrimonio, e Jill Pollard (Stone), l'allieva più smart e bella che diventa, ma solo inizialmente, la sua migliore amica.



