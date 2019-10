SI RACCONTA A TGCOM24 Loredana Cannata a nudo tra cinema, teatro e tv

Sfilerà sulla croisette di Cannes in occasione della presentazione di "Youth", il nuovo film di Paolo Sorrentino. In tv, invece, sarà nella nuova serie diretta da Michele Soavi in uscita in autunno e nella serie "Romanzo siciliano" diretta da Lucio Pellegrini che andrà in onda su Canale5. Loredana Cannata a Tgcom24...