Star Wars, la prima foto dello spin-off sul giovane Han Solo

"Contrabbandiere. Canaglia. Eroe. Inizia una nuova storia di Star Wars" sono le parole twittate dall’account ufficiale della saga spaziale insieme alla foto del cast. Il giovane pilota del Millennium Falcon avrà il volto di Alden Ehrenreich. L’attore, che ha già lavorato con Francis Ford Coppola, Woody Allen e i fratelli Cohen. Al suo fianco ci sarà Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca. Nella vita reale è un giocatore di basket finlandese, e ha già indossato il costume da Wookiee ne "Il risveglio della Forza", ma lo rivedremo anche per "The Last Jedi".