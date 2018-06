Star Wars, l'attrice Kelly Marie Tran cancella post di Instagram a causa di attacchi razzisti

Kelly Marie Tran , che interpreta il ruolo di Rose Tico in "Star Wars: Gli ultimi Jedi" ha cancellato tutti i post del suo profilo Instagram. La Tran è la prima attrice di origine orientale a recitare nella saga e questa scelta non sarebbe stata apprezzata da una parte dei fan che per circa sei mesi l'hanno insultata pesantemente con commenti misogini e razzisti. A sua difesa è intervenuto il regista del film, Rian Johnson , con un post pubblicato su Twitter.

Johnson ha commentato con un tweet, dichiarando: "Sui social media ci sono alcune persone tossiche che possono mettere in ombra tutto il resto, ma negli ultimi quattro anni ho incontrato molti veri fan di Star Wars. Parliamo delle cose che ci piacciono e quelle che non ci piacciono ma lo facciamo con ironia, amore e rispetto. Siamo la vasta maggioranza, stiamo divertendoci e stiamo semplicemente bene".



Circa due anni fa, Daisy Ridley, protagonista della nuova trilogia iniziata nel 2015 nella parte di Rey, aveva deciso di cancellare tutti i suoi profili social per qualche tempo, dopo l'uscita di Episodio VII, per essere stata a lungo vittima di attacchi sessisti sul web.