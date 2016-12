Sharon Stone si "svela" a 57 anni e posa nuda sulla copertina di Harper's Bazar

Se pensate che "l'età non conta" sia una frase detta tanto per dire, è il momento di ricredersi. Almeno se vi chiamate Sharon Stone. L'attrice, a 57 anni, si è infatti concessa il lusso di posare nuda per la copertina di settembre di "Harper's Bazaar". "A un certo punto inizi a chiederti che cosa significhi essere sexy - ha spiegato -. Significa essere consapevoli di se stessi, divertirsi e piacersi abbastanza da apprezzare la persona che sei".