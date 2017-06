Shakira tutta sexy e dorata lancia il nuovo album

"El Dorado" è quasi interamente cantato in spagnolo, solo 3 dei 13 pezzi sono infatti in inglese. L'album è stato anticipato dai singoli "Chantaje" e "Me enamorè", di cui nei giorni scorsi la superstar latina ha pubblicato anche il video. Nel brano, ritmatissimo e che inevitabilmente fa muovere i piedi, Shakira racconta la sua storia d'amore con il calciatore spagnolo Gerard Piquè. Con questa canzone la popstar ha conquistato subito la Top 5 della Billboard Latin Pop. E anche "Chantaje", featuring Maluma, è già un successo con più di un miliardo di visualizzazioni su YouTube e il doppio disco di platino in Italia. Nel disco ce n'è per tutti i gusti.

Tanta America Latina con il ritmo di "Perro Fiel" feat Nicky Jam, con la sensuale bachata "Deja vu" feat. Prince Royce e con il mix di sonorità folkloristiche colombiane di "La Bicicleta" (in collaborazione con Carlos Vives). Ma c'è anche tanto pop di respiro internazionale con "When a woman" e "Amarillo", che richiama suoni Anni 90. Ma Shakira non lascia fuori neanche il rap. Si avvicina alla 'Trap', intitolando proprio così la traccia, un sottogenere che mescola rap, dubstep e elettronica, con il featuring di Maluma.

Sulla cover dell'album, creata da Jaume de Laiguana, compare una Shakira a mezzo busto, bellissima e semplice: canotta beige, quasi dello stesso colore della pelle, capelli tirati indietro e trucco leggero. Dorata, come il suo album.