Ricchi e Poveri ripartono in due: ecco "Marikita"

Orfani da un anno del "baffo" Franco Gatti , I Ricchi e Poveri sono rimasti in due, Angela Brambati e Angelo Sotgiu . "Siamo come fratello e sorella. Adoriamo questo lavoro e ci divertiamo ogni volta come pazzi. E' la nostra vita. La gente ci ama e ne siamo felici", raccontano ad Ansa la nuova partenza nel segno del nuovo singolo dal sapore latino "Marikita" , scelto da Fausto Brizzi per la colonna sonora del suo film "Poveri ma ricchi".

Ora i due hanno rinnovato staff e band e sono ripartiti con un tour che li porterà in Kazakistan, Romania, Russia, Slovacchia e Germania.



"Sarà perché ti amo", "Che sarà", "Se m'innamoro", "La prima cosa bella", "Mamma Maria" e "Voulez vous danser" sono solo alcune delle tante hit che hanno accompagnato una carriera di 50 anni. Un successo anche a livello internazionale con melodie semplici, testi di facile presa e ritornelli cantati anche da chi non conosce la lingua italiana, in primis i russi.



Nati come un quartetto polifonico, formato da due voci maschili e due voci femminili, hanno perso per strada Marina Occhiena nel 1981 e hanno continuato la loro carriera come trio fino all'uscita di Franco Gatti. Tra i gruppi italiani più longevi, insieme ai Nomadi e ai Pooh, con i loro 140 anni di età in due non hanno alcuna intenzione di andare in pensione...