Radiohead, la band sparisce dal web: cancellati profili social e sito

Tutti i fan dei Radiohead sono in attesa del seguito di "The King of Limbs" del 2011, che dovrebbe arrivare nella prima metà dell’anno, almeno prima dell'inizio del tour estivo della band.



Appena prima della loro scomparsa dal web, alcuni fan avevano ricevuto dei misteriosi volantini con la scritta "Sing the song of sixpence that goes - Burn the witch - We know where you live". Si tratta di un semplice foglio stampato in bianco e nero, con il logo dell'orsetto della band, che cita la celebre filastrocca "Sing a song of sixpence" e quello di un vecchio brano inedito del gruppo, "Burn the witch".